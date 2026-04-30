MP में हाथी ने युवती को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटका, दर्दनाक मौत

वन विभाग के अनुसार वर्तमान में अनूपपुर वन मंडल क्षेत्र में पांच हाथी अलग-अलग समूहों में विचरण कर रहे हैं। इनमें एक अकेला दांत वाला हाथी छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र से अनूपपुर सीमा में पहुंचा है। इस हाथी द्वारा पूर्व में महुआ बीन रहे एक वृद्ध की भी जान ली जा चुकी है। वन विभाग के अनुसार यह हाथी अब तक अनूपपुर क्षेत्र में पांच लोगों पर हमला कर चुका है, जिनमें दो की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। (mp news)