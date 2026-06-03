MP के अनूपपुर में बोरी में मिली युवक की लाश, भांजी के अफेयर से नाराज मामा ने की हत्या

Honour Killing Case: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। जिले के भालूमाड़ा थाना पुलिस ने पोखरी डैम ओसीएम छोहरी में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मामले के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामग्री और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। घटना के बारे में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने बताया कि 2 जून को पोखरी डैम ओसीएम छोहरी में मिले शव की पहचान ग्राम छोहरी निवासी सन्नी उर्फ मोटू सहीस 18 वर्ष के रूप में हुई। शव की कमर में रस्सी से रेत से भरी बोरी बंधी हुई थी और उसे पानी में डुबोकर छिपाने का प्रयास किया गया था। मृतक के पिता रंजू सहीस की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।