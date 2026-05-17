देवर ने पहले प्रेमी पड़ोसी को बेरहमी से मारा, फिर चश्मदीद भाभी को उतारा मौत के घाट

घटना की रात 14 मई को सुरेन्द्र सोनी, लल्ली बाई से मिलने उसके घर पहुंचा था। आरोपी ने दोनों को अकेला देखकर हत्या की योजना बनाई और कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से सुरेन्द्र पर हमला कर दिया। बचने के लिए भाग रहे सुरेन्द्र को पकड़कर आरोपी ने उसके सिर पर कई वार कर हत्या कर दी। इसके बाद घटना की चश्मदीद साक्षी लल्ली बाई की भी हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने का भी प्रयास किया और पूरे घर से खून के निशान साफ कर घर में गोबर से लिपाई कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर जब्त कर लिए हैं।