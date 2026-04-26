ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन प्रेमी संग फरार

बताया जा रहा है कि दुल्हन पार्लर से दुल्हन अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी, विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने नगर के बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित संभावित स्थानों पर देर रात तक तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका। बिना विवाह के ही बारात वापस लौट गई। लड़के पक्ष ने कोतमा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला का कहना है कि शिकायत के आधार पर युवती की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है।