पति ने पत्नी का बिना कपड़ों का वीडियो बनाया, दूसरी पत्नी और सास ने भी दिया साथ

पीड़िता ने उस समय अपनी मां और भाई को घटना की जानकारी दी थी, लेकिन डर और दबाव के चलते मामला सामने नहीं आ सका। मामले का खुलासा तब हुआ जब 21 अप्रैल को आरोपी पति ने उसी अमानवीय कृत्य का वीडियो पीड़िता के भाई को भेज दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीड़िता नग्न अवस्था में है, उसके बाल काटे जा चुके हैं और वह बेबस हालत में है। वीडियो में आरोपियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिससे उनकी करतूत उजागर हो गई। इसके बाद भाई पीड़िता को लेकर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। मानपुर टीआई महेंद्र मकाश्रे ने बताया कि मंगलवार रात वीडियो सामने आने के बाद आरोपी राजेश, गौरी और राधाबाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पति राजेश को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा जा चुका है।