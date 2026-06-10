‘…तय करने से पहले एक बार पूछ तो लेते’, भाजयुमो की बैठक में भड़के नगर महामंत्री

चर्चा के दौरान ठाकुर व चौधरी ने एक सुर में कहा कि युवाओं को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन साइकिलें कहां से लाएंगे। यहां पर बैठे इतने पदाधिकारियों में से मात्र 8 के पास साइकिल है। इस पर संतोष रघुवंशी का कहना था कि सुबह-सुबह इतनी साइकिल लाना आसान नहीं है। इससे तो मैराथन का प्लान कर लो। बाद में समय बदलने की भी मांग हुई। इस पर जब सूर्या ने इनकार कर दिया तो ठाकुर का कहना था कि आप लोग तो डरा रहे हो। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शर्मा से बहस हो गई। बाद में विरोध को देखते हुए सूर्या बोले कि प्रदेश अध्यक्ष टेलर की इच्छा है कि इंदौर में साइकिल रैली निकाली जाए। इस पर नगर भाजपा अध्यक्ष मिश्रा का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया है तो कोई किंतु-परंतु नहीं करे और रैली की तैयारी करे।