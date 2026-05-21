‘लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना है तो क्लियर कर लो…’ BJYM आईटी सेल प्रभारी शुभम गुर्जर का ऑडियो वायरल

टोल मैनेजर अरिजीत दास गुप्ता ने 19 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि शुभम गुर्जर ने उन्हें और स्टाफ को गाली-गलौज करते हुए उलटा लटकाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की धमकी दी। शिकायत के साथ धमकाने की ऑडियो रेकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी गई थी। आरोप है कि शुभम गुर्जर अपने प्रभाव से प्रतिदिन लगभग 100 वाहनों को बिना टोल शुल्क दिए निकलवाता है, जिससे एमपीआरडीसी को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। एएसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि टोल मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।