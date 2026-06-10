रतलाम में गो माता के दूध फटने पर कही संत ने बड़ी बात

ये भक्त रहे उपस्थित

कथा शुरुआत होने के पूर्व रामस्नेही हरि मानव परमार्थ सेवा संस्था ने संत गो शरणानंद सरस्वती ओर संत कृष्णानंद का शाल श्रीफल से अभिनन्दन किया। जिसमें प्रकाश परमार, अशोक देवड़ा, संजय सोनी, राघव पंड्या, शांता बाई सांखला, सरस्वती पटेल, वंदना पुरोहित, धीरज पांड्या, तुलसी पटेल, अर्चना यादव, दिलीप मौर्य आदि गुरु भक्त उपस्थित थे। विशेष अतिथि भाजपा नेता बजरंग पुरोहित, अनिता कटारिया, जसवंत कोठारी, प्रहलाद राठौर, कैलाश जमादार, मनोज बोराना, क्षेत्रीय पार्षद संगीता सोनी ने व्यास पीठ का स्वागत सम्मान किया। अंत में गो माता की आरती कर प्रसाद का वितरण गो भक्त सुधीर पाटीदार जगदीश पाटीदार संतोष शर्मा पवन उपाध्याय के द्वारा वितरित किया गया। संचालन अनिल पुरोहित ने किया।