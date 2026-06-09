विश्व प्रसिद्ध रतलाम महालक्ष्मी मंदिर की छत जर्जर

एकत्रित चांदी कब लगेगी

पिछले साल दीपावली के पूर्व पीओपी जर्जर छत को तोडकऱ टेंट के चद्दर लगाए थे, अब भी लगे हुए हैं। पिछली बारिश में पानी टपकता रहा, भक्त परेशान होते रहे। मंदिर के नाम पर समिति बनाकर भक्तों से एकत्रित की गई चांदी, जिसे गर्भगृह में लगाया जाना था, उसका भी अब तक कोई अता-पता नहीं है कि वह कब और कैसे उपयोग में लाई जाएगी।