रतलाम में खरीफ सोयाबीन की इन नई किस्मों पर जोर

17583 क्विंटल प्याज नीलाम

सोमवार को प्याज की आवक कृषि उपज मंडी में 17583 क्विंटल रही। भाव में 501 से 1801 रुपए प्रति क्विंटल एवं 1111 रुपए औसत भाव रहे। लहसुन की आवक 712 क्विंटल होने पर 1400 से 17444 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। 5050 रुपए क्विंटल औसत भाव रहे।



रतलाम में खरीफ सीजन फसल पैटर्न में देखने को मिलेगा बदलाव

कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, इस साल रतलाम में मक्का का रकबा 4 हजार हेक्टेयर से अधिक बढ़ जाएगा। इसके विपरीत, खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन का रकबा 9 हजार हेक्टेयर से अधिक घट सकता है। गत वर्ष 2 लाख 99 हजार 308 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई थी, जबकि इस साल इसे 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है।