समय पर जवाब नहीं देने वाले तहसीलदारों पर लगा जुर्माना

मंदसौर.

आम लोगों से जुड़ी लोक सेवाओं में लेटलतीफी पर राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी। सीमांकन, नामांतरण व बंटवारा से जुड़े मामलों में लेटलतीफी पर तहसीलदारों पर जुर्माना लगाया गया। जिले के तीन तहसीलदारों पर अर्थदंड के रूप में जुर्माना लगा तो दो को चेतावनी जारी की गई। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवेदनों से जुड़े मामलों में लेटलतीफी पर कार्रवाई के बाद राजस्व अमले में भी खलबली मच गई। अन्य तहसीलों में लंबित आवेदनों के निराकरण को लेकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हर एक तहसील में लोक सेवा के लंबित आवेदनों की समीक्षा जिला मुख्यालय से की जा रही है। इसी के चलते यह कार्रवाई हुई।