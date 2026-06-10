600 करोड़ में गेहूं तो 35 करोड़ में चना व सवा दो करोड़ की जिले में हुई मसूर की खरीदी



गेहूं खरीदी ने बनाया रेकॉर्ड, चना-मसूर में फिसड्डी

समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक गेहूं बेचने में किसानों ने रुचि दिखाई। जिले के 66 हजार 35 किसानों ने अपना गेहूं समर्थन पर बेचा। इसमें 2 लाख 28 हजार 822 मैट्रिक टन की खरीदी हुई। इसका 600 करोड़ 66 लाख रुपए सरकार को किसानों को भुगतान करना है। अब तक 597 करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। गत वर्ष से 1 लाख मैट्रिक टन अधिक की खरीदी हुई तो 125 करोड़ अधिक राशि का जिले का गेहूं सरकार ने समर्थन पर खरीदा। वहीं 61 हजार 61 किसानों से सरकार ने 35 करोड़ 87 लाख का चना खरीदा जबकि गत वर्ष 80 करोड़ का चना किसानों ने समर्थन पर बेचा था। यहीं हाल मसूर में है। गत वर्ष 4 हजार से अधिक किसानों ने मसूर समर्थन पर बेची थी। इस बार सिर्फ 247 किसानों ने 2 करोड़ 37 लाख रुपए की मसूर समर्थन पर बेची है। वहीं सरसों की तो खरीदी इस बार जिले में हुई ही नहीं। गेहूं खरीदी में भले ही रेकॉर्ड जिले में बना हो लेकिन चना व मसूर की खरीदी में जिला फिसड्डी रहा। इसका अहम कारण जिले में गेहूं का ही उत्पादन अधिक है।