सिर्फ 20 दिन का पानी बचा, गड्ढों से उलेचकर पानी एकत्रित करेगी नपा

मंदसौर.शहर की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी पर बने कालाभाटा बांध में सिर्फ 1 फीट पानी बचा है। ऐसे में जलसंकट ने दस्तक दे दी है। मानसून आने तक अब शहर में जलापूर्ति करना नपा के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। 30 जून तक का ही पानी बाकी है। ऐसे में 20 दिनों के बाद सप्लाई के लिए शिवना पर मोरवनी, कंथार सहित अन्य जगहों पर गड्ढों में मोटर लगाकर पानी लाकर सप्लाई की जाएगी। यह स्थिति इसलिए भी बन रही है कि चंबल योजना से पर्याप्त पानी शहर को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 17 एमएलडी पानी मिल रहा है। जो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 52 करोड़ की योजना भी शहर की प्यास नहीं बुझा पा रही है। एक दिन छोडकऱ हो रही सप्लाई को पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है।