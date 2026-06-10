5 करोड़ की उद्योग विभाग को आवंटित सरकारी जमीन तस्करों से कराई मुक्त



गुजरात-राजस्थान से मालवा के कई जिलों में फैला नेटवर्क

कुशालसिंह पिता विक्रमसिंह उर्फ गुड्डूसिंह पर कोटा, भानपुरा व गरोठ क्षेत्र में चार मामले दर्ज है। पुलिस ने 21 अक्टूबर को इसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल यह जेल में है। पिता विक्रमसिंह पर दो मामले दर्ज है और वह फरार है। इन पर एमडी तस्करी के मामले दर्ज है। 27 मई-2025 को गुजरात एटीएस भी यहां पहुंची थी। इस जमीन पर कब्जा कर शेड बनाकर यहां पर एमडी बनाकर अपने नेटवर्क से यह खपाने का काम करते थे। जयपुर से अपने नेटवर्क से कुशालसिंह एमडी के लिए केमिकल लाता था। साथ ही प्रहलाद व भारतसिंह जो कुशाल के साथी है। इन्होंने भी खेत पर शेड बनाकर केमिकल वहां रखा था। पुलिस की दबिश के दौरान इन्होंने उसमें आग लगा दी थी। आगर में पकड़ाई फैक्ट्री में प्रहलाद व भारत आरोपी है। इस तरह इन दोनों पिता-पुत्र का नेटवर्क गुजरात से लेकर राजस्थान व मालवा के अन्य जिलों में फैला हुआ है।