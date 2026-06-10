नीमच के खिलाडिय़ों का एशियन एवं विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन

राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रदेश की टीम ने जीते 31 पदक

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम ने कुल 31 पदक अपनी झोली में डाले। इनमें 11 स्वर्ण, 10 रजत व 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इन खिलाडिय़ों ने प्रदेश और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। प्रदेश की टीम ने रनर अप ट्रॉफी भी अपने नाम की। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यशवी नितेश शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक, कनकश्री तेजप्रकाश धारवाल ने दो स्वर्ण, भूमि गोविंद अग्रवाल ने दो स्वर्ण, सिद्धांतसिंह गोपाल सिंह जादोन ने एक स्वर्ण, एक रजत पदक, अस्मि दीपेंद्र भटनागर ने एक स्वर्ण, एक रजत, डॉ. मयंक राठौड़ ने एक स्वर्ण, एक रजत, सिद्धिका राजेन्द्र यादव ने एक स्वर्ण, निधिश्वरम मयंक राठौड़ ने दो रजत, आरव नीलेश बाफना ने दो रजत, शीर्यवर्धन धीरेंद्र गहलोत ने दो रजत, अस्मि मयंक कटारिया ने दो कांस्य, कनिष्का संजय गहलोत ने दो कांस्य, धीरेंद्रकुमार गहलोत ने एक कांस्य, भव्या नरेंद्र जोशी ने दो कांस्य, भावेश दीपक पटेल ने एक कांस्य, हरमनसिंह ने एक रजत, धैर्य साहू ने रजत, वीर भारद्वाज को कांस्य एवं यश बाथरे ने एक स्वर्ण पदक जीतकर मध्यप्रदेश टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाडिय़ों को आगामी एशियन एवं वल्र्ड चैंपियनशिप पुर्तगाल के लिए चयनित किया गया है।