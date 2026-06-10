10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

नीमच के खिलाडिय़ों का एशियन एवं विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन

राष्ट्रीय स्पर्धा में जीते 31 पदक, जिनमें 11 स्वर्ण, 10 रजत व 10 कांस्य, नीमच के खिलाडिय़ों ने दिखाया राष्ट्रीय स्पर्धा में दम।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mukesh Sharaiya

Jun 10, 2026

Neemuch Breaking News

नीमच के खिलाडिय़ों ने दिखाया राष्ट्रीय स्पर्धा में दम।

नीमच. 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन बायथल ट्रायथल राष्ट्रीय चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में मध्यप्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। नीमच के खिलाडिय़ों ने स्पर्धा में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके चलते उनका एशियन और वल्र्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है।

राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रदेश की टीम ने जीते 31 पदक
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम ने कुल 31 पदक अपनी झोली में डाले। इनमें 11 स्वर्ण, 10 रजत व 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इन खिलाडिय़ों ने प्रदेश और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। प्रदेश की टीम ने रनर अप ट्रॉफी भी अपने नाम की। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यशवी नितेश शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक, कनकश्री तेजप्रकाश धारवाल ने दो स्वर्ण, भूमि गोविंद अग्रवाल ने दो स्वर्ण, सिद्धांतसिंह गोपाल सिंह जादोन ने एक स्वर्ण, एक रजत पदक, अस्मि दीपेंद्र भटनागर ने एक स्वर्ण, एक रजत, डॉ. मयंक राठौड़ ने एक स्वर्ण, एक रजत, सिद्धिका राजेन्द्र यादव ने एक स्वर्ण, निधिश्वरम मयंक राठौड़ ने दो रजत, आरव नीलेश बाफना ने दो रजत, शीर्यवर्धन धीरेंद्र गहलोत ने दो रजत, अस्मि मयंक कटारिया ने दो कांस्य, कनिष्का संजय गहलोत ने दो कांस्य, धीरेंद्रकुमार गहलोत ने एक कांस्य, भव्या नरेंद्र जोशी ने दो कांस्य, भावेश दीपक पटेल ने एक कांस्य, हरमनसिंह ने एक रजत, धैर्य साहू ने रजत, वीर भारद्वाज को कांस्य एवं यश बाथरे ने एक स्वर्ण पदक जीतकर मध्यप्रदेश टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाडिय़ों को आगामी एशियन एवं वल्र्ड चैंपियनशिप पुर्तगाल के लिए चयनित किया गया है।

एशियन व वल्र्ड चैंपियनशिप में भी दें बेस्ट
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों ने भाग लिया था। सीमित संसाधनों के बीच प्रतिभा निखार रहे नीमच जिले के खिलाडिय़ों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर दोनों स्पर्धाओं में सभी आयु वर्गों में पदक जीतकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। खिलाडिय़ों की इस उपलब्धि ने यह साबित किया कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं। खिलाडिय़ों की इस उपलब्धि के पीछे प्रशिक्षक चंद्र शेखर अवस्थी एवं काशी प्रसाद वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खिलाडिय़ों का राष्ट्रीय स्तर पर किया गया श्रेष्ठ प्रदर्शन मध्यप्रदेश में मॉडर्न पेंटाथलॉन के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। ओलिम्पिक संघ सचिव दिग्विजय सिंह, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन मध्यप्रदेश जनरल सेक्रेटरी सुनील भारती, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन मध्यप्रदेश सह सचिव चंद्रशेखर अवस्थी, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष प्रभु मूलचंदानी आदि ने मध्यप्रदेश टीम के राष्ट्रीय स्पर्धा में दूसरे स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। साथ ही खिलाडिय़ों को एशियन और वल्र्ड चैंपियनशिप के लिए अभी से तैयारी में जुट जाएं और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें।

“आपत्तिकर्ता न तो प्रत्याशी न ही मतदाता”, फिर भी रद्द कर दिया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन- बोले कार्य प्रभारी

ये भी पढ़ें
Congress lawyer questions the cancellation of Meenakshi Natarajan nomination

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jun 2026 12:19 pm

Published on:

10 Jun 2026 12:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच के खिलाडिय़ों का एशियन एवं विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमच में खाकी की दबंगई, युवक को सरेआम धमकाया

Neemuch Breaking News
नीमच

Bride Absconding: नीमच में 17 दिन की शादी, 5 लाख के जेवर और नकदी लेकर कार में बैठकर भागी दुल्हन

neemuch
नीमच

एमपी के नीमच में अचानक 100 फीट की ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, 6 मजदूर घायल

Lift collapse from 100 feet height injuring 6 workers
नीमच

भाजपा नेता के 7 करोड़ के रसूख पर चला बुलडोजर, नीमच में अवैध निर्माण जमींदोज

bjp leader illegal construction demolished in neemuch mp news
नीमच

नीमच जिले के सिंगोली में घर में सो रहे मां बेटे पर काल बनकर गिरी तीन मंजिला मकान की छत

Neemuch Breaking News
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.