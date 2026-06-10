“आपत्तिकर्ता न तो प्रत्याशी न ही मतदाता”, फिर भी रद्द कर दिया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन- बोले कार्य प्रभारी

Meenakshi Natarajan - एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट पर देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। कांग्रेसी इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। इस आधार पर नटराजन का नामांकन रद्द करने की मांग की। भाजपा के इस आरोप पर नामांकन रद्द करने पर अनेक एक्सपर्ट भी सवाल उठा रहे हैं हालांकि अब मामला ईसी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी एडवोकेट जेपी धनोपिया की दलील है कि बीजेपी प्रत्याशी ने इस संबंध में कोई शिकायत ही नहीं की थी। उनका कहना है कि आपत्तिकर्ता राहुल कोठारी न तो राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी और न ही वे इसमें मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।