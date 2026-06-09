“मुझे 40 करोड़ का ऑफर आया था” भोपाल में विधायक बोले- “मैं बिकाऊ नहीं”

Rajyasabha Chunav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायकों को एमपी से कर्नाटक भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के लिए एक विशेष विमान बुलाया गया है और ज्यादातर विधायक भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। विधायकों ने भाजपा पर प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मुझे पहले भी 40 करोड़ ऑफर किए गए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले पर मैं बिकाउ नहीं हूं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भी 8 करोड़ तक के ऑफर दिए जाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि विधायकों के पास भाजपा नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने तो प्रदेशवासियों के नाम से खुला खत लिखा। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा- देखिए और सोचिए, लोकतंत्र के लुटेरे कैसे प्रजातंत्र की परिभाषा समझ रहे हैं!