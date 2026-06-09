9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

“मुझे 40 करोड़ का ऑफर आया था” भोपाल में विधायक बोले- “मैं बिकाऊ नहीं”

Babu Jandel- कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी पर करोड़ों रुपए का प्रलोभन देने के आरोप लगाए, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जा रहे कर्नाटक

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 09, 2026

Congress MLA Babu Jandel stated I will not be bought

Congress MLA Babu Jandel stated I will not be bought

Rajyasabha Chunav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायकों को एमपी से कर्नाटक भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के लिए एक विशेष विमान बुलाया गया है और ज्यादातर विधायक भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। विधायकों ने भाजपा पर प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मुझे पहले भी 40 करोड़ ऑफर किए गए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले पर मैं बिकाउ नहीं हूं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भी 8 करोड़ तक के ऑफर दिए जाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि विधायकों के पास भाजपा नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने तो प्रदेशवासियों के नाम से खुला खत लिखा। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा- देखिए और सोचिए, लोकतंत्र के लुटेरे कैसे प्रजातंत्र की परिभाषा समझ रहे हैं!

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार रात पार्टी विधायकों को डिनर कराया और रणनीति पर चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि पार्टी विधायकों को पहले हिमाचल प्रदेश ले जाने की तैयारी की गई थी। उन्हें 18 जून तक सैर कराने की बात कही गई। बाद में पार्टी ने प्लान बदला। अब सभी​ विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है।

विधायकों को 8 करोड़ तक का ऑफर

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायकों को 5 से 8 करोड़ तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि विधायकों के पास भाजपा नेताओं के फोन आ रहे हैं और उन्हें 8 करोड़ तक के ऑफर दिए जा रहे हैं।

विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि उनके कुछ साथी विधायकों के पास भाजपा नेताओं के 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आ रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी तक कोई फोन नहीं आया। अनुभा मुंजारे ने साफ कहा कि कांग्रेस का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है और सभी पार्टी के साथ हैं।

कांग्रेस के विधायक नारायण सिंह पट्टा ने बीजेपी पर प्लानिंग करके डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं और हम हर हाल में पार्टी के आदेश का पालन करेंगे।

40 करोड़ का ऑफर आया था, मैं नहीं बिकूंगा

श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने भी करोड़ों के ऑफर आने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे तो 2019 में 40 करोड़ रुपए का ऑफर आया था। मैं तब नहीं बिका। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा- मैं बिकाऊ नहीं हूं।

शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के नाम पर सोशल मीडिया में की आपत्तिजनक पोस्ट

ये भी पढ़ें
Shivraj Singh Chouhan wife Sadhana Singh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 01:22 pm

Published on:

09 Jun 2026 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “मुझे 40 करोड़ का ऑफर आया था” भोपाल में विधायक बोले- “मैं बिकाऊ नहीं”

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

40 साल से ‘कट्टे-पिस्टल’ बना रहे थे बाप-बेटे और पोते, भोपाल में हुआ भंडाफोड़

Arms network:
भोपाल

शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के नाम पर सोशल मीडिया में की आपत्तिजनक पोस्ट

Shivraj Singh Chouhan wife Sadhana Singh
भोपाल

TOD पॉलिसी लागू, वॉकिंग डिस्टेंस पर बनेंगे ‘मकान-दुकान’, भोपाल में कम होगी दूरी

Master Plan Planning Area:
भोपाल

टि्वशा केस: सास गिरिबाला का ‘रुतबा’ फेल, हटाई गईं ‘VIP ट्रीटमेंट’ देने वाली डिप्टी जेलर

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

एमपी में 3500 तक बढ़ा कर्मचारियों का वेतन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

Finance Department order for salary hike of up to 3500 in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.