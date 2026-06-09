शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के नाम पर सोशल मीडिया में की आपत्तिजनक पोस्ट

Sadhana Singh - एमपी के पूर्व मंत्री, विदिशा के सांसद व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह के नाम से सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। इससे लोगों में गुस्सा है। साधना सिंह के नाम पर बने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट की गई। फेसबुक पर की गई पोस्ट से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर पुलिस को शिकायत की गई जिसके बाद साइबर क्राइम का केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के नाम से एक फेसबुक पेज संचालित किया जा रहा है। इसमें भ्रामक पोस्ट की गई है। साधना सिंह के नाम से संचालित फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई। मामले में पहचान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह से संबंधित मामला सामने आते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। केस दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच भी शुरु कर दी गई है।