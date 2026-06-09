जावरा में रिटायर्ड शिक्षक से 10 हजार रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Jaora News : सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाईयों के बावजूद मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि, रोजाना सूबे के किसी न किसी दफ्तर में रिश्वतखोर रंगेहाथों पकड़ाता है। इसी तर्ज पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रतलाम जिले के जावरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाबू को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सेवानिवृत्त शिक्षक का पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) और सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था।