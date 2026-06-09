जहां लटकी मिली ट्विशा वहां मौजूद थे दो बेल्ट, पुलिस ने एक ही जब्त किया, निशानदेही पर सस्पेंस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहली जब्ती में एसआई दिनेश शर्मा ने बेल्ट, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया था। इसके बाद उन्होंने मौके से कोई और जब्ती नहीं की। बाकी सभी जब्तियां एसआई वासुदेव सविता द्वारा की गई। ट्विशा के वकील अंकुर पांडे का कहना है कि दिनेश शर्मा के खिलाफ यह आरोप भी है कि वे तीन दिनों तक लिगेचर बेल्ट अपनी निजी कार में लेकर घूमते रहे। इसके बाद बेल्ट को एम्स भोपाल की टीम को दिया गया। हालांकि, परिवार के इस दावे को कटारा हिल्स पुलिस ने सिरे से नकारा है। पुलिस का दावा है कि, के से जुड़ा कोई बेल्ट एसआई द्वारा निजी कार में रखकर नहीं घूमा गया। ऐसे में बेल्ट को कार में लेकर घूमने की बात की पत्रिका भी पुष्टि नहीं करता।