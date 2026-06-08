‘सुबह 4 बजे कहीं भी ठेला लगाओ, पोहा बेचकर निकल जाओ, निगम वाले सोकर ही नहीं उठते’ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अजीब सलाह

Indore News : 'पोहा रोजगार के लिए बहुत अच्छा है, सुबह 4 बजे शहर में कहीं पर भी ठेला लगा लो और बेचकर निकल जाओ। नगर निगम वाले तो सोकर भी नहीं उठते हैं।' ये बात रविवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सूबे के आर्थिक शहर इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। हालांकि, ये बात कहने के बाद कैलाश विजयवर्गीय के साथ - साथ आसपास मौजूद अन्य लगभग सभी हंस दिए। वहीं, बाद में लोगों ने कहा कि, विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग के ही मंत्री हैं और इंदौर नगर निगम भी उन्हीं के विभाग में आता है।