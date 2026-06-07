बुरहानपुर की धरा पर दफन थीं मुमताज, आगरा में अमर हुआ प्रेम का इतिहास

इतिहासविद् शहजादा आसीफ खान के मुताबिक, सन् 1631 में शाहजहां मुमताज को लेकर बुरहानपुर आ गए। उस समय मुमताज गर्भवती थीं व चौदहवीं संतान को जन्म देने वाली थीं। 7 जून 1631 में मुमताज ने इसी जगह अंतिम सांस ली। यहीं छह माह तक आहुखाना में बने पाइबाग में मुमताज को दफनाया गया था। मुमताज को बेहद सुरक्षित ताबूत में रखा गया था। अपनी पसंदीदा बेगम के यूं अचानक चले जाने से शाहजहां दुखी हो उठे। उन्होंने मुमताज महल की याद में एक भव्य स्मारक बनाने की ठानी और ताजमहल की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पहले बुरहानपुर में ही बनाया जाना था, लेकिन बुरहानपुर की मिट्टी ताजमहल जैसी धरोहर के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। इसलिए शाहजहां ने मजबूरी में ताजमहल के लिए आगरा को चुना।