बुरहानपुर के पहले IPS अफसर को ‘लद्दाख’ में बड़ी जिम्मेदारी, शहर में खुशी

IPS Anand Jain-मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरहानपुर के निवासी IPS आनंद जैन को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पुलिस महानिदेशक (DGP Ladakh) नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में उत्साह का माहौल है। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी आनंद जैन को यह नियुक्ति दी। आनंद जैन पिछले 27 साल से पुलिस सेवा में है। इस दौरान कई प्रदेशों में अहम पदों को संभाला है। सोशल मीडिया पर बुरहानपुर सहित प्रदेश के सभी लोगों ने अफसर आनंद जैन को दी बधाई।