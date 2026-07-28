बुरहानपुर के नाम दर्ज हुआ विश्व रिकॉर्ड, 32002 ने लिया हस्तलिखित नशामुक्ति का संकल्प

32,002 संकल्पों की सामाजिक शक्ति

बुरहानपुर के 32,002 विद्यार्थियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि नशामुक्ति की लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा अभियान है। बच्चों को केंद्र में रखकर चलाया गया यह कार्यक्रम रोकथाम-आधारित पुलिसिंग, जनसहभागिता और सकारात्मक सामाजिक हस्तक्षेप का प्रेरक उदाहरण है। विद्यार्थी समाज के सबसे प्रभावशाली संदेशवाहक हैं। वे अपने घरों में माता-पिता, भाई-बहनों और अन्य परिजनों तक नशे के दुष्परिणामों की बात पहुंचाते हैं तथा अपने साथियों को गलत संगति और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार यह पहल विद्यालय परिसर से आगे बढकऱ हजारों परिवारों तक पहुंचने वाली जनचेतना का माध्यम बनेगी।

वल्र्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन उपलब्धि की प्रविष्टि भेजे जाने से बुरहानपुर के नशामुक्ति अभियान को व्यापक पहचान मिलने की संभावना है। इससे जिले की सकारात्मक छवि सुदृढ़ होगी तथा अन्य जिलों, संस्थाओं और युवा संगठनों को भी नशे के विरुद्ध रचनात्मक, सहभागितापूर्ण और बच्चों-केंद्रित अभियान चलाने की प्रेरणा मिलेगी वल्र्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदनअपने प्रमाणित रिकॉर्डों के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र निर्देशिका भी रखता है।