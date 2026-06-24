जल गंगा संवर्धन अभियान : बारिश की हर बूंद सहेजने की तैयारी में इंदौर, जानें प्लान

भीषण गर्मी के चलते जमीन के अंदर पानी और बोरवेल सूख गए थे। ऐसे में शहर की जनता को जलसंकट का सामना करना पड़ा था। यह देखते हुए निगम ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बरसात का पानी जमीन में उतारने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्लानिंग करने के साथ टारगेट फिक्स कर दिया है। टारगेट के हिसाब से शहर में इस साल 15000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, जिसमें से 8400 लग चुके हैं। इसके साथ ही 200 वाटर रिचार्ज शॉफ्ट बनाना है, जिसमें से 30 बन चुकी हैं। 13 वाटर रिचार्ज सॉफ्ट बनाने का काम चल रहा है। साथ ही, 300 बंद सरकारी बोरवेल को रिचार्ज शॉफ्ट में तब्दील करने का काम चल रहा है। अभी तक 25 बंद बोरवेल को रिचार्ज शॉफ्ट में बदल दिया गया है।