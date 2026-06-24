24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MYH का कमाल : एमपी में पहली बार डॉक्टरों ने किया शख्स की मूत्रनली का पुनर्निर्माण

MYH Achievement : MYH का कमाल, एमपी के सरकारी अस्पताल में पहली बार हुई जटिल एंटेरो-यूरेथ्रोप्लास्टी। ढाई साल से परेशान युवक को मिली राहत। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी मूत्रनली, डॉक्टरों ने पुनर्निर्माण किया।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 24, 2026

MYH Achievement

MYH Achievement (एमपी में पहली बार डॉक्टरों ने किया मूत्रनली का पुनर्निर्माण Photo Source- Patrika)

Indore MYH : एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम ने मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाय हॉस्पिटल में अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी की है। अस्पताल में पहली बार एंटेरो-यूरेथ्रोप्लास्टी तकनीक से युवक की पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी मूत्रनली (यूरेथ्रा) का पुनर्निर्माण किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, ये न सिर्फ एमवायएच बल्कि राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस तरह की पहली सफल सर्जरी है। डॉक्टर्स के अनुसार, मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है।

सड़क हादसे के बाद से भटक रहा था पीड़ित

बताया जा रहा है कि, पीड़ित शख्स बीत करीब ढाई साल पहले एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद से इस समस्या से खासा परेशान था। उसकी मूत्रनली पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसके बाद वो विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भटका। कई प्रकार की प्रक्रियाएं की गईं, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे लंबे समय तक सुप्राप्यूबिक कैथेटर (एसपीसी) के सहारे रहना पड़ रहा था। युवक एमवायएच पहुंचा, जहां यूरोलॉजी विभाग की टीम ने विस्तृत जांच और मूल्यांकन किया। जांच में पाया गया कि पारंपरिक तकनीकों से उपचार संभव नहीं है और मूत्रनली का पुनर्निर्माण ही एकमात्र विकल्प है।

क्या है एंटेरो-यूरेथ्रोप्लास्टी?

एंटेरो-यूरेथ्रोप्लास्टी अत्यधिक विशेषज्ञता वाली पुनर्निर्माण सर्जरी है। इसका उपयोग उन मरीजों में किया जाता है, जिनकी मूत्रनली लंबे हिस्से में क्षतिग्रस्त, नष्ट या अवरुद्ध हो चुकी हो। इस प्रक्रिया में आंत के एक हिस्से पर सिग्मॉइड कोलन या इलियम को उसकी रक्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित निकालकर क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है। इसमें यूरोलॉजी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी से जुड़ी जटिलताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देश के चुनिंदा उच्च स्तरीय केंद्रों में ही इस तरह की सर्जरी नियमित रूप से की जाती है।

बहु-विषयक टीम ने निभाई अहम भूमिका

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के मार्गदर्शन में यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। नेतृत्व यूरोलॉजिस्ट डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने किया। एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी जैन और उनकी टीम ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Indore RTO का सिस्टम ‘बीमार’, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सबकुछ अटका

ये भी पढ़ें
Indore RTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 07:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MYH का कमाल : एमपी में पहली बार डॉक्टरों ने किया शख्स की मूत्रनली का पुनर्निर्माण

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gas Pipeline Blast: इंदौर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोग झुलसे

indore gas pipeline blast
इंदौर

Newly Married Woman Suspicious Death: इंदौर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दो साल पहले की थी लव मैरिज, भाई ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

indore death
इंदौर

‘तुरंत दें पजेशन…’ अफसरों पर भड़के महापौर, इंदौर में PM आवास योजना के ‘7100 फ्लैटों’ की लेटलतीफी

पीएम आवास योजना: '7100 फ्लैटों' की लेटलतीफी पर भड़के महापौर, इंदौर में अफसरों को दी हिदायत
इंदौर

इंदौर एयरपोर्ट में 40 हजार कम हुई यात्रियों की संख्या, ‘महंगा टिकट’ बना कारण

Indore Airport Flight:यात्री संख्या 40 हजार कम हुई (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Collector Jan Sunwai: ICU एंबुलेंस से 897 किमी का सफर तय कर इंदौर पहुंची बुजुर्ग, 2 करोड़ की जमीन बचाने लगाई गुहार

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.