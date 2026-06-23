Indore RTO का सिस्टम ‘बीमार’, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सबकुछ अटका

आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि, समस्या स्थानीय सर्वर की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के नेटवर्क और केंद्रीय सिस्टम से जुड़ी हुई है। इस संबंध में कई बार शिकायत और पत्राचार किया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। अधिकारी भी सीमित विकल्पों के कारण असहाय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही सर्वर व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी तो लंबित आवेदनों का बोझ और बढ़ना तय है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरटीओ कार्यालय में भीड़ और परेशानी दोनों बढ़ने की आशंका है। फिलहाल, वाहन मालिकों और आवेदकों को सिस्टम सुधरने का इंतजार है।