बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट, ताप्ती नदी में बाढ,आज बंद रहेगी स्कूल और आंगनवाड़ियां

कलेक्टर हर्ष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और जलभराव वाले क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को घरों में सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। जिला प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा है और नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया है। यह कदम भारी बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उठाया गया है।