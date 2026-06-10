रतलाम के राजेंद्र ने रचा इतिहास: बिना एक रुपए खर्च किए 13757 किमी की यात्रा

रतलाम. भारत देश महान है और यहां के लोग भी। इस यात्रा ने साबित कर दिया कि भारत में अपनापन और मदद का जज्बा आज भी जिंदा है। कहीं भी जाकर खड़े हो जाएं और प्रेम से बोल दें कि भाई साहब सोने की जगह चाहिए, तो मिल जाती है। एक-दो-तीन घर जाकर कहें तो भोजन भी मिल जाता है, कोई परेशान नहीं करता। यही कारण है कि रतलाम निवासी राजेंद्र शर्मा ने बगैर एक रुपए खर्च किए 13757 किमी की यात्रा पूरी की।