भाजपा नेता से टोल कैसे मांगा, दो दर्जन लड़कों ने टोलकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा

इस दौरान दौड़ा-दौड़ा कर टोलकर्मियों को पीटने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। सीसीटीवी में मुकेश यादव और उनके गुंडे टोल पर कर्मचारी केबिन और परिसर में रखी कुर्सियां आदि तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वह कर्मचारियों का दौड़-दौड़ कर पीछा करते भी दिख रहे हैं। करीब 15 मिनट तक टोल पर चली इस गुंडागर्दी के बाद कुछ कर्मचारियों ने खेत में भागकर अपनी जान बचाई, जबकि दो कर्मचारियों के साथ बेहतासा मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।