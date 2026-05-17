जब कलेक्टर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी तो छलक पड़ें महिलाओं के आंसू, जानिए पूरा मामला

जिले में प्रशासन ने सेवा एवं आशीर्वाद अभियान का आगाज किया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव(Collector Pratap Narayan Yadav) ने इस अभियान के तहत सिविल वार्ड निवासी वृद्ध महिला फूलबाई की आठ माह से बंद वृद्धावस्था पेंशन पुनः शुरू कराई। कलेक्टर स्वयं फूलबाई के घर पहुंचे और उन्हें पेंशन स्वीकृति पत्र सौंपते हुए लंबित आठ माह की चार हजार आठ सौ रुपये की राशि उनके खाते में अंतरित करवाई। पिछले सप्ताह जनसुनवाई में फूलबाई ने कलेक्टर को अपनी समस्या बताई थी कि अगस्त 2025 से उनकी पेंशन रुकी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।