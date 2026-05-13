दमोह में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, पहली बार एक साथ 20 गैस एजेंसियों पर छापे

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर बुधवार को पहली बार जिले की 20 गैस एजेंसियों पर एक साथ छापेमारी की गई। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर समय पर नहीं दिए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूली जा रही है। इसी कारण रात में रणनीति तैयार कर बुधवार सुबह 10 बजे जिले की सभी 20 एजेंसियों पर एक साथ कार्रवाई शुरू कराई गई। इसके लिए 21 जांच दल गठित किए गए थे। उज्ज्वला योजना के कार्डों के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए अलग से एक विशेष जांच दल भी लगाया गया था। कलेक्टर ने बताया कि जिन एजेंसियों में गड़बड़ी मिली है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।