सिवनी में चाय की टपरी पर 20000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया ASI

लोकायुक्त टीम ने फरियादी की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को रिश्वत के 20 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर एएसआई दिनेश रघुवंशी के पास भेजा। दिनेश रघुवंशी ने फरियादी नंदकिशोर चौरसिया को रिश्वत की रकम देने के लिए बस स्टैंड के पास एक चाय की टपरी पर बुलाया। चाय की टपरी पर जैसे ही एएसआई ने रिश्वत के 20 हजार रुपये लिए तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। ट्रेप दल में नीतू त्रिपाठी उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक राहुल गजभिए, टी एल ओ निरीक्षक शशिकला मस्कुले, सदस्य निरीक्षक राहुल गजभिए, उप निरीक्षक शिशिर पांडेय एवम लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।