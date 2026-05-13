भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत, घर में फांसी पर लटकी मिली

मृतका के मेजर भाई ने बताया कि ट्विशा शादी के बाद भी जॉब करती थी लेकिन बीते दिनों उसने जॉब छोड़ दी थी और जॉब छोड़ने के बाद से उसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। पति और ससुरालवाले उसे नाकारा कहकर नीचा दिखाते थे, ताने मारते थे। उन्होंने आगे कहा कि ट्विशा अभी मां नहीं बनना चाहती थी लेकिन मार्च महीने में अनप्लांड प्रेग्नेंसी हो गई थी। ससुरालवालों ने बच्चा पैदा करने के लिए भी दबाव बनाया। पति सामर्थ उससे कहता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है इसलिए तू इसे गिराना चाहती थी। इसके कारण ट्विशा काफी डिप्रेशन में आ चुकी थी। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयानों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।