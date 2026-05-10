MP News: पहले प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या, 200 किमी दूर खाई में फेंका शव

पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आरोपियों को उज्जैन जिले से पकड़ लिया। आरोपियों के नाम रीना किरार, अरुण पटेल और हरनाम किरार हैं। जबकि मृतक की पहचान वीरू उर्फ पप्पू जाट निवासी भीलवाड़ा राजस्थान के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी रीना किरार ने बताया कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और उसके प्रेम संबंध अरुण पटेल से थे, लेकिन करीब तीन साल पहले राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले वीरू जाट से सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्रेम हो गया। वीरू उससे मिलने के लिए उसके घर भी आने लगा और जब इस बात का पता पहले प्रेमी अरुण को चला तो विवाद हुआ। क्योंकि अरुण ही उसका खर्च उठाता था इसलिए उसने अरुण के कहने पर रीना ने वीरू की हत्या की साजिश रची और 29 अप्रैल को रीना ने साजिश के तहत फोन कर उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया।