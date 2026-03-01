पैरों से लिपटकर चीखता रहा भतीजा..नहीं रुका चाचा, बरसाता रहा भाभी पर लाठी

भाभी पूजा की हत्या करने के बाद जब आरोपी देवर रामू घर से बाहर निकला तो उसे बड़ा भाई खेमचंद मिला। खून से सने कपड़े देख जब खेमचंद ने रामू से पूछा तो उसने जवाब दिया भाभी को मार डाला है और फरार हो गया। पत्नी की हत्या की बात सुनते ही खेमचंद भागते हुए घर में पहुंचा और फिर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कुछ देर बाद ही आरोपी रामू मालवीय को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोपी रामू के 4 भाई हैं और वो सबसे छोड़ा है। सभी गांव में ही अलग-अलग घरों में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। अभी रामू की शादी नहीं हुई है इसलिए वो हर दिन किसी न किसी भाई के घर खाना खाने या चाय पीने चला जाता था। गुरुवार को वह तीसरे नंबर के भाई खेमचंद के घर पहुंचा था और भाभी की हत्या कर दी।