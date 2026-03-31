16 यात्रियों से भरी नाव नर्मदा नदी में पलटी, फिर 4 बहादुरों ने सभी को बचाया

जानकारी ये भी सामने आई है कि, जिस नाव सवारों को चारों युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर बचाया, उसपर व्यस्क लोगों के बजाए बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। युवकों की तत्परता और सूझबूझ से नाव सवार सभी 16 यात्रियों की जान तो बच गई, पर नाव पर रखी सभी 5 मोटरसाइकिलें नदी में डूब गईं, जिन्हें अब प्रशासन की मदद से निकाला जा रहा है। अबतक 3 बाइकें बाहर निकाली जा ससकी हैं, जबकि दो अन्य बाइकें तलाश की जा रही हैं। घटना के तुरंत बाद सभी यात्रियों को देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, सभी यात्रियों की स्थिति खतरे से बाहर है।