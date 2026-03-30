सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत, अब रौंगटे खड़े करने वाला CCTV वायरल

फुटेज में साफ दिख रहा है अंधाधुंध रफ्तार वाहन की सीधी टक्कर ऑटो झेल नहीं पाया और करीब तीन फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ में जा घुसा। टक्कर से ऑटो में बैठे 30 वर्षीय शुभम उर्फ लाली शाक्य, उसकी पत्नी 26 वर्षीय शगुन, निवासी थाटीपुर, शुभम की सास 60 वर्षीय प्रीति, निवासी अलीगढ, शुभम के ताऊ 55 वर्षीय इंद्रजीत उर्फ पप्पू शाक्य, ताई 52 वर्षीय लीला, पत्नी इंद्रजीत, निवासी घासमंडी मुरार की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि, कुछ लाशें ऑटो के अंदर फंसी रह गईं तो कुछ हवा में उछलकर सड़क पर आ गिरीं। वहीं, इस हादसे में शुभम का बेटा 6 वर्षीय आरव और बेटी 4 वर्षीय प्रियांश समेत इंद्रजीत की बेटी 20 वर्षीय प्रीति और ऑटो चालक राजेश गंभीर हालत में ऑटो के अंदर ही फंसे रह गए। इन सभी का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है।