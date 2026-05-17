इंस्टाग्राम पर ‘एस्ट्रोलॉजर’ बन बिछाया जाल, चाची ने फिल्मी अंदाज में दबोचवाया ढोंगी बाबा

मनपसंद वर और नौकरी का झांसा देकर छात्रा से ठगे लाखों के जेवर, मुरार सब्जी मंडी में पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा

ग्वालियर। सोशल मीडिया पर फर्जी ‘एस्ट्रोलॉजर’ बनकर लोगों की आस्था और परेशानियों का फायदा उठाने वाले एक शातिर ठग को आखिरकार मुरार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि इस ढोंगी बाबा तक पुलिस किसी साइबर ट्रैकिंग से नहीं, बल्कि एक छात्रा की चाची की सूझबूझ और फिल्मी अंदाज में बिछाए गए जाल के जरिए पहुंची। आरोपी खुद को इंस्टाग्राम पर ‘एस्ट्रोलॉजर शुभम पठान’ बताता था और लोगों को नौकरी, शादी और गृह क्लेश दूर करने का झांसा देकर ठगी करता था। पकड़ा गया आरोपी शकील खान मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, जो हरिद्वार में बैठकर यह पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस अब उसके फरार दो साथियों की तलाश में जुटी है।