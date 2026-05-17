क्रिकेटर ने Ph.D कर रही लड़की के साथ किया गंदा काम, बनाया आपत्तिजनक वीडियो

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि ग्राम पचोखरा (थाना गौराघाट, जिला दतिया) निवासी आरोपी योगेश रावत पुत्र दामोदर रावत ने उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। आरोप है कि एक दिन आरोपी ने उसे फूलबाग स्थित राम्या होटल में बुलाया और वहां कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद जब वह बेसुध हो गई, तो उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने चुपके से उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी तैयार कर लिए। पीड़िता ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने परेशान करने का आरोप भी लगाया है।