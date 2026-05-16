‘चाची’ की चाल में फंसा हरिद्वार का ‘एस्ट्रोलॉजर’, भतीजी को बना चुका था निशाना

ग्वालियर शहर के मुरार क्षेत्र में रहने वाली बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा को जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पर एक एस्ट्रोलॉजर का विज्ञापन दिखा। एस्ट्रोलॉजर का नाम शुभम पठान था और जब छात्रा ने उससे संपर्क किया तो एस्ट्रोलॉजर बने ठग ने कुंडली में दोष होने की बात कहते हुए पूजा-पाठ करने के लिए कहा। इसके साथ ही उसने छात्रा को झांसा दिया कि अगर पूजा-पाठ करा लोगी तो अच्छी नौकरी और मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। छात्रा उसकी बातों में आ गई तब आरोपी ने उसे पैसे लेकर हरिद्वार बुलाया। छात्रा ने हरिद्वार न आ पाने और पैसे न होने की बात कही, जिस पर ठग ने गहनों की मांग की। इसके बाद आरोपी इसी साल जनवरी के महीने में खुद ग्वालियर आया और छात्रा से 10 हजार रुपये और सोने के लाखों के जेवरात ले गया और फिर छात्रा का नंबर ब्लॉक कर दिया।