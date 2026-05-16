24 हजार लीटर पेट्रोल की रोजाना खपत घटी, 51 दिन का डीजल और 36 दिन का पेट्रोल स्टॉक में सुरक्षित

जिले में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कल्चर का असर पेट्रोल की बिक्री पर साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब पेट्रोल वाहनों की जगह ईवी स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं। अप्रेल माह में जिले के 217 पेट्रोल पंपों पर प्रतिदिन औसतन 262 किलोलीटर और मई में 238 किलोलीटर यानी 2 लाख 38 हजार लीटर पेट्रोल प्रतिदिन रह गई। इस तरह अप्रेल की तुलना में मई में करीब 24 हजार लीटर प्रतिदिन कम पेट्रोल बिका। जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालातों को देखते हुए लोग ईंधन बचत को लेकर पहले से अधिक सतर्क हुए हैं। वहीं ईवी अपनाने वाले उपभोक्ताओं की ओर से पेट्रोल की खरीद लगभग बंद हो गई है।