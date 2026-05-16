पहले पति के दोस्त और फिर कांग्रेस नेता ने लूटी महिला की आबरू

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके पति को हत्या के अपराध में पुलिस ने पकड़ा था उसे कुछ दिन ग्वालियर जेल में रखा फिर जबलपुर जेल भेज दिया। जेल में पति की दोस्ती डिगवार, मुरैना निवासी अंकित रावत से हो गई। कुछ दिन बाद अंकित छूट गया। पति से दोस्ती का हवाला देकर अंकित पिछले साल घर आया और पति की जमानत कराने का झांसा देकर 2 लाख रुपये ले लिए फिर जमानत का हवाला देकर अंकित घर आने लगा। 25 अक्टूबर को अंकित घर आया और रात को रुक गया। देर रात करीब 1.30 बजे अंकित ने बलात्कार किया। धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो बच्चों को मार देगा। उसके बाद अंकित ने तीन चार बार शारीरिक शोषण किया।