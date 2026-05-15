मध्यप्रदेश में इस तारीख को होगी ‘प्री मानसून’ की एंट्री, अचानक करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आगामी दो दिनों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार निकल सकता है। साथ ही पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में तीव्र लू चलने की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और आसपास के इलाकों में गर्म हवाओं की रफ्तार और तापमान दोनों खतरनाक स्तर पर पहुंच सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि दोपहर के समय बाहर निकलना बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।