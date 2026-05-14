अपील का असर: कम होने लगी सोने-चांदी की खपत, महिलाएं बोलीं- जरूरत और शादी के लिए ही खरीदेंगे

पीएम की इस अपील का सीधा असर न केवल सराफा कारोबारियों, बल्कि ज्वैलरी बनाने वाली फैक्ट्रियों और शोरूम के कर्मचारियों व कारीगरों की रोजी-रोटी पर भी पड़ रहा है। लश्कर, उपनगर ग्वालियर और मुरार के सराफा बाजारों में 800 से अधिक सराफा कारोबारी हैं, जिनके व्यापार में आई इस गिरावट का सीधा असर उनके परिवारों पर पड़ेगा।

पुरुषोत्तम जैन, अध्यक्ष, सोना-चांदी व्यवसाय संघ लश्कर का कहना है, अपील का असर दिखने लगा है। ग्राहक अब सोना खरीदने से कतरा रहे हैं। अगर नए गहनों की बिक्री रुकेगी, तो हमें गोल्ड रीसाइङ्क्षक्लग सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। लोग पुराने गहनों को रीडिजाइन करवा सकते हैं, सिर्फ मेङ्क्षकग चार्ज देकर। निश्चित तौर पर बिक्री घटकर 1 किलो प्रतिदिन रह जाएगी।