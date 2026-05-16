हाईवे किनारे रेस्टोरेंट बने अवैध बार, खुलेआम परोसी जा रही शराब

शराब दुकान बंद भी हो जाए, तो परेशान न हो मिल जाएगी शराब

वैसे तो शराब दुकान बंद करने का समय 11.30 बजे का है और शराब संचालक दुकान का शटर भी गिरा देते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुकान के पास छोटी सी खिडक़ी में रुपए डालिए आपको अंदर से शराब की बोतल मिल जाएगी। यह व्यवस्था थोड़ समय के लिए नहीं, बल्कि पूरी रात उपलब्ध रहती है। आप रात में कितने बजे भी जाए, शराब उपलब्ध हो जाएगी। आम आदमी को शराब मिल जाएगी, लेकिन आबकारी विभाग जब पहुंचती है तो उसे दुकान बंद ही मिलती है। ऐसा कैसे होता है यह सब की जानकारी में है।