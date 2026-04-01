एमपी में पति की डेड बॉडी के सामने प्रेमी से बनाए थे संबंध! कातिल पत्नी बेनकाब

धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में 6 अप्रैल को मसाला कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की सोते वक्त घर में घुसकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने चंद घंटों में ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मृतक देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया था कि इस सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड पत्नी प्रियंका पुरोहित ही है जिसने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर 1 लाख रुपये में पति की हत्या की सुपारी दी थी। प्लानिंग के तहत हत्या 3 अप्रैल की रात को होनी थी लेकिन किलर वक्त पर नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद लगातार चार दिन प्रियंका ने घर के दरवाजे रात में खुले छोड़े जिससे किलर सुरेन्द्र भाटी घर में आ सके और 6 अप्रैल की रात सुपारी किलर ने घर में घुसकर धारदार हथियार से देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी। वारदात के बाद मास्टरमाइंड पत्नी प्रियंका ने पुलिस को गुमराह करने के लिए रोने का नाटक किया और लूट व डकैती की कहानी सुनाई।