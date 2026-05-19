धार में मन रही दिवाली, भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा के लिए उमड़ा हिंदू समाज

Bhojshala- धार में आज फिर दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक भोजशाला के मंदिर घोषित होने के बाद मंगलवार को यहां महासत्याग्रह के साथ वाग्देवी की वंदना के साथ स्तुति की गई। इसी के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया। कोर्ट में मंदिर घोषित होने पर भोजशाला में भक्तों में अपार उत्साह है। यहां आस्था, उल्लास और विजय का वातावरण देखने को मिल रहा है। गर्भगृह में मां वाग्देवी के प्रतीकात्मक स्वरूप और अखंड ज्योति की स्थापना के बाद लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। इससे पहले सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने भोजशाला पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। धार सहित इंदौर, झाबुआ, खरगोन और आसपास के जिलों से श्रद्धालु परिवार सहित यहां पहुंचे थे।