भोजशाला पर नया आदेश: अब 365 दिन होगी पूजा, मस्जिद शब्द हटाएगा ASI

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को सुबह धार की भोजशाला में हिन्दू समाज में उत्साह देखा गया। कई सामाजिक, धार्मिक संगठन और स्थानीय श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी के स्थान पर श्रद्धा के साथ पूजन-अर्चना किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है। अनेक श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड के समीप पुष्प अर्पित किए और दंडवत प्रणाम कर मां वाग्देवी को नमन किया।श्रद्धालुओं ने कई वर्षों के बाद मंदिर परिसर के फैसले पर खुशी जाहिर की और इसे आस्था की जीत बताया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। (MP News)