लंदन में है वाग्देवी की प्रतिमा, धार की भोजशाला में ऐसे हुई पूजा-अर्चना, हिंदू समाज में उत्साह

bhojshala news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को सुबह धार की भोजशाला में हिन्दू समाज में उत्साह देखा गया। कई सामाजिक, धार्मिक संगठन और स्थानीय श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी के स्थान पर श्रद्धा के साथ पूजन-अर्चना किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने हिन्दू समाज को पूजा का अधिकार दे दिया है। लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा को लाकर धार की भोजशाला में स्थापित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
शनिवार को सुबह अनेक श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड के समीप पुष्प अर्पित किए और दंडवत प्रणाम कर मां वाग्देवी को नमन किया। श्रद्धालुओं ने कई वर्षों के बाद मंदिर परिसर के फैसले पर खुशी जाहिर की और इसे आस्था की जीत बताया।
शुक्रवार को हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने भोजशाला मामले में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट को भोजशाला परिसर को मंदिर माना और इसे राजा भोज के काल का वाग्देवी मंदिर बताया। कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने पर भी टिप्पणी की। हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से मांग भी की कि हमारी आस्था का केंद्र वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर स्थापित किया जाना चाहिए।
117 साल पहले अंग्रेज इस मंदिर की वाग्देवी प्रतिमा को लंदन ले गए थे। तभी से यह प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। कई श्रद्धालुओं में खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने कहा कि यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा विषय भी है। भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा, शिरिष दुबे, अशोक जैन सहित कई पदाधिकारी भी पहुंचे। सभी ने विधि-विधान से पूजा-पाठ की। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा कहते हैं कि भोजशाला का प्रत्येक हिस्सा स्वयं इस बात का प्रमाण देता है कि यह एक प्राचीन मंदिर है। अब श्रद्धालु कई वर्षों बाद नियमित रूपसे पूजा कर पाएंगे। इससे समाज में प्रसन्नता का वातावरण है।
इधर, शनिवार को कुछ लोगों को भोजशाला में जाने से रोका गया है। अखंड ज्योति मंदिर से श्रद्धालु मां वाग्देवी और भगवान हनुमानजी का चित्र लेकर गेट पर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि सोमवार तक रुके, हाईकोर्ट का जो आदेश आया है अभी पहले उसे समझ ले। तेलचित्र लेकर आई महिला श्रद्धालु को वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने पूरे धार को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील कर दिया है। हर चप्पे-चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोका जा रहा है।
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