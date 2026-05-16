लंदन में है वाग्देवी की प्रतिमा, धार की भोजशाला में ऐसे हुई पूजा-अर्चना, हिंदू समाज में उत्साह

117 साल पहले अंग्रेज इस मंदिर की वाग्देवी प्रतिमा को लंदन ले गए थे। तभी से यह प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। कई श्रद्धालुओं में खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने कहा कि यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा विषय भी है। भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा, शिरिष दुबे, अशोक जैन सहित कई पदाधिकारी भी पहुंचे। सभी ने विधि-विधान से पूजा-पाठ की। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा कहते हैं कि भोजशाला का प्रत्येक हिस्सा स्वयं इस बात का प्रमाण देता है कि यह एक प्राचीन मंदिर है। अब श्रद्धालु कई वर्षों बाद नियमित रूपसे पूजा कर पाएंगे। इससे समाज में प्रसन्नता का वातावरण है।